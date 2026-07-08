Ефимов: На юге Москвы под заселение по реновации передали 40 новостроек

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о переданных под заселение по реновации новостройках на юге Москвы.

«Под заселение участников программы реновации на юге столицы передано 40 домов жилой площадью свыше 500 тысяч квадратных метров. Больше всего такого жилья в Царицыне – почти 195 тысяч квадратных метров», - отметил заммэра.

Он уточнил, что на втором месте Нагорный район, где площадь переданных городом новостроек составила более 60 тысяч квадратных метров. По программе реновации горожане получают жилье с улучшенной планировкой: просторными коридорами и кухнями.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса, квартиры под заселение передаются с готовой отделкой. В них можно сразу переезжать без дополнительных трат времени и сил на ремонт.

Около новых домов проводят благоустройство с озеленением. Рядом есть вся полезная для жителей инфраструктура.

В Департаменте градостроительной политики Москвы пояснили, что в Южном округе столицы в реновации участвуют 378 старых жилых домов. Из них 94 полностью расселены. В 22 домах пока идет расселение. Первые этажи в новостройках по реновации занимает социально-бытовая инфраструктура.

Если есть возможность, новые квартиры переселенцам выделяют неподалеку от их старых домов. В любом случае новоселы после переезда остаются в привычном районе.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала, что в районе Царицыно в 14 новых жилых комплексов уже переселились более 7,9 тысячи жителей 36 устаревших домов.

«В Нагорном районе документы для переезда оформили свыше 2,7 тысячи горожан из 19 расселяемых зданий. В Нагатинском Затоне – около 2,1 тысячи человек из 9 старых домов», - сообщила столичный министр.

С оформлением договоров на новые квартиры им помогают сотрудники Департамента городского имущества. Они ведут прием жителей в центрах информирования, работающих на первых этажах заселяемых жилых комплексов.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал о намеченном переезде жителей в новый дом по реновации на улице Чапаева в Щербинке. Комфортные квартиры получат 147 жителей трех старых домов. В целом благодаря реновации новоселье отметят в столице почти 1 миллион человек. Под расселение попадут 5176 отслуживших свой срок домов. Ранее Сергей Собянин поручил вдвое быстрее выполнять программу.