Украшения на 12 млн рублей обнаружили таможенники у пассажирки в Шереметьево Фото: Федеральная таможенная служба

В аэропорту Шереметьево таможенники пресекли контрабанду ювелирных изделий на сумму более 12 миллионов рублей. Незадекларированные товары были обнаружены у 60-летней иностранной гражданки, прибывшей из Пекина, рассказали KP.RU в пресс-службе ФТС.

Инспекторы остановили женщину на «зеленом» коридоре в рамках выборочного контроля. В ее ручной клади нашли 18 ювелирных украшений — кольца, серьги, колье и браслеты, завернутые в шелковые расписные платки. Пассажирка пояснила, что драгоценности она получила в наследство от бабушки и всегда возит их с собой на память.

Экспертиза показала, что изделия новые и выполнены из золота 999 пробы. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Ей грозит лишение свободы до пяти лет или штраф до одного миллиона рублей.