В Москве за ущерб природе оштрафовали более 200 должностных и юридических лиц Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

В Москве с начала 2025 года городские власти выставили требования о возмещении ущерба зеленым насаждениям на сумму 231 миллион рублей. Кроме того, за повреждение и уничтожение деревьев, кустарников и газонов оштрафованы 214 должностных и юридических лиц на общую сумму 20,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Заместитель руководителя ведомства Динара Каюмова рассказала, что недобросовестным подрядчикам направлены 53 требования о возмещении ущерба на 231 миллион рублей. Департамент продолжит работу с грубыми нарушителями, на которых не действуют профилактические меры. В 2025 году за причинение ущерба зеленым насаждениям оштрафовали 177 должностных и юридических лиц на 17,7 миллиона рублей. За первые шесть месяцев 2026 года к ответственности привлекли еще 37 нарушителей на 2,7 миллиона рублей. Всего в бюджет уже поступило более 17 миллионов рублей.

Работа по взысканию ущерба продолжается: часть средств поступила добровольно, по отдельным случаям материалы переданы в суд и прокуратуру. В ведомстве подчеркнули, что приоритетом является профилактика нарушений, но в случаях грубых нарушений применяются административные меры. Для избежания штрафов предпринимателям рекомендуют пользоваться платформой «Открытый контроль».