Максим Ликсутов: В Индонезии заинтересованы в поставках медтехники, промышленного и телеком-оборудования из Москвы

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал о наращивании сотрудничества между столичными компаниями и странами Юго-Восточной Азии. Как уточнили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, увеличивается производственный экспорт в регион.

Мэр Москвы ранее рассказал об участии московских компаний в международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге. Официальным партнером этого события в 2026 году объявлена Индонезия. Среди представленных на стенде Москвы компаний, заинтересованных в выходе на рынки стран Юго-Восточной Азии, свою продукцию показывают завод «ТЗМОИ», выпускающий медтехнику для инфекционного контроля, а также разработчик бионических протезов «Моторика».

«Юго-Восточная Азия — одно из самых перспективных направлений для высокотехнологичного экспорта из Москвы. В 2025 году объем поставок в регион вырос на 15 процентов, а экспорт в Индонезию — в 3,4 раза по сравнению с 2024-м», - отметил заммэра.

Он назвал приоритетными сферами для сотрудничества предприятий столицы с индонезийскими партнерами поставки продукции из отраслей микроэлектроники и приборостроения, фильтровального и очистительного оборудования, решений для развития энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры, а также фармацевтику и медтехнику.

Напомним, центр поддержки экспорта «Моспром» обеспечивает продвижение продукции на рынках по всему миру. Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов напомнил об организованных в этом году центром для предприятий переговорах с заказчиками из стран Юго-Восточной Азии.

«Бизнес-миссия прошла в онлайн-формате, в ней приняли участие десять компаний Москвы. По итогам встреч ряд промышленников договорились о выходе на экспорт в регион», - сообщил столичный министр.

Он добавил, что производитель металлорежущего инструмента обсудил возможность локального партнерства. Разработчики оборудования для медицинской диагностики провели переговоры о начале процесса регистрации продукции в Индонезии.

Сотрудничество обсудили столичная компания по производству телекоммуникационной аппаратуры «ИНФОРМТЕХНИКА И СВЯЗЬ» и крупная индонезийская индустриальная компания MODENA.

Столичные экспортеры участвуют в том числе в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт». Им доступен там целый комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки, а также цифровая платформа «Мой экспорт».