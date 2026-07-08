Максим Ликсутов: За шесть месяцев 2026 года пассажиры метро совершили более 1,2 млрд. поездок

Фото предоставлено пресс-службой Московского метрополитена

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал о совершенных пассажирами метро в первом полугодии 2026-го поездках. Цифра перевалила за 1,2 миллиарда!

Как сообщил заммэра, это на 2% больше, чем за те же месяцы 2025 года. Известно, что каждый день в столичном метро совершают более 8 миллионов поездок.

Среди пересадочных узлов самыми популярными стали:

- «Комсомольская» — более 131 тыс. поездок в сутки;

- «Курская» — «Чкаловская»— 103 тыс. поездок в сутки;

- «Павелецкая» — более 98,5 тыс. поездок в сутки;

- «Белорусская» — более 92,5 тыс. поездок в сутки;

- «Текстильщики» — более 85,5 тыс. поездок в сутки.

Чаще всего пассажиры пользуются по традиции БКЛ и Кольцевой линией. Из радиальных линий - Таганско-Краснопресненской и Замоскворецкой. В совокупности их пассажиропоток достигает почти 1,6 миллиона поездок в сутки.

«Важно, чтобы метро справлялось с высоким пассажиропотоком, работало надежно и бесперебойно, а поездки всегда оставались максимально комфортными и безопасными. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы ведем планомерную работу по развитию сети и модернизации сервисов», - отметил заммэра.

При этом Максим Ликсутов напомнил, что за десять лет число станций выросло со 182 до 306 с учетом МЦК. Доля современных поездов достигла 80%.

«Благодаря Единому диспетчерскому центру график движения соблюдаем на 99,9%», — подчеркнул заммэра.