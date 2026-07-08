Ефимов: Москвичи выкупили со скидкой свыше 40 участков под строительство частных домов

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о выкупленных у города жителями участках под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

«Право выкупить участки под индивидуальное жилищное строительство за 40 процентов от кадастровой стоимости земли появляется прежде всего у арендаторов, которые построили на них жилые дома и оформили их в собственность. В первой половине 2026 года граждане приобрели у города по льготной стоимости 44 участка», - отметил заммэра.

Он уточнил, что их общая площадь составила 4,67 гектара.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы, экономия для покупателей составила более 315 миллионов рублей.

Участки были выкуплены в семи столичных округах. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева назвала округа, где жители чаще всего выбирали землю под ИЖС.

«За шесть месяцев 10 участков площадью более 0,85 гектара перешли в частную собственность на юго-востоке столицы. В Новомосковском административном округе граждане выкупили со скидкой 8 участков площадью 0,97 гектара», - сообщила столичный министр, добавив, что на северо-западе приобрели 7 участков. В целом их площадь достигла почти 0,8 гектара.

Напомним, договор купли-продажи жители подписывают, обратившись в Департамент городского имущества за госуслугой «Предоставление земельного участка в собственность собственникам зданий, сооружений». Заявление принимается только через mos.ru. В Градостроительном комплексе Москвы пояснили, что услуга полностью доступна в электронном формате.

Выкуп для физлиц арендуемого у города участка под ИЖС по льготной цене возможен с апреля 2020 года. За это время землю на таких условиях выкупили многие арендаторы в разных округах. В основном приобретенные участки находятся в Новой Москве.