Максим Ликсутов: Производители микроэлектроники из ОЭЗ Москвы представили продукцию на международной выставке «Иннопром»

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал о представленной на Международной промышленной выставке «Иннопром» продукции производителей микроэлектроники из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». В Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы уточнили, что открывшаяся 6 июля в Екатеринбурге выставка продлится по 9 июля.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно развивает ОЭЗ как инструмент поддержки наукоемкого бизнеса. Сейчас здесь около 50 компаний выпускают микроэлектронную продукцию, которая замещает импортные аналоги. Представленные на стенде правительства Москвы разработки являются критически важными для создания полной технологической цепочки в отрасли», - подчеркнул заммэра.

Он уточнил, что среди них — продукция фотоники, чистые материалы и телекоммуникационное оборудование.

В частности, представленная компанией «НИИМЭ» линейка особо чистых материалов для микроэлектроники содержит такие изделия, как фоторезисты, травители и антиотражающие покрытия. По своему качеству эти материалы отвечают мировым стандартам.

Московский центр фотоники презентовал отечественную фотонную интегральную схему со скоростью передачи данных более 100 Гбит/с при пониженном энергопотреблении.

Резидент ОЭЗ Москвы показал на стенде интеллектуальный сетевой адаптер. Это умное устройство обеспечивает увеличение производительности серверов и систем хранения данных в крупнейших дата-центрах с колоссальной вычислительной мощностью.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил о представленных столицей на 16-й Международной промышленной выставке «Иннопром» более чем 50 уникальных разработках. Они затрагивают ключевые отрасли - радиоэлектронику, фармацевтику и медицину, электромобилестроение, авиакосмос, робототехнику, вертикальный транспорт. В числе столичных экспонатов — электрическая вакуумная уборочная машина, литийионные батареи, первый российский аппарат для проведения сердечно-легочной реанимации, бионические протезы рук, а также роботы-манипуляторы и роботы-уборщики.

Напомним, ОЭЗ «Технополис Москва» исполняется в этом году 20 лет. ОЭЗ является ключевым хабом промышленности страны. Здесь располагаются десять площадок, занимающих в целом 430 гектаров. На них локализовано производство более 240 высокотехнологичных предприятий. Они работают в таких стратегических направлениях, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, ИТ и робототехника.