Водитель Range Rover пострадал в ДТП с такси в Москве

Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП
В столичном районе Савеловский произошло дорожно-транспортное происшествие с участием такси и внедорожника. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил осведомленный источник.
Авария случилась в Петровско-Разумовском проезде у дома 10. По данным собеседника агентства, столкнулись автомобили Hyundai и Range Rover. От удара оба транспортных средства получили механические повреждения.
В результате ДТП пострадал водитель внедорожника — мужчину с травмами различной степени тяжести доставили в ближайшее медицинское учреждение. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.