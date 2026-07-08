Водитель Range Rover пострадал в ДТП с такси в Москве Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

В столичном районе Савеловский произошло дорожно-транспортное происшествие с участием такси и внедорожника. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил осведомленный источник.

Авария случилась в Петровско-Разумовском проезде у дома 10. По данным собеседника агентства, столкнулись автомобили Hyundai и Range Rover. От удара оба транспортных средства получили механические повреждения.

В результате ДТП пострадал водитель внедорожника — мужчину с травмами различной степени тяжести доставили в ближайшее медицинское учреждение. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.