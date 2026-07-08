В Москве арестовали главу секты «Граждан СССР»* Владимира Корякина Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Москве задержан и арестован 80-летний Владимир Корякин, лидер признанной экстремистской организации «Граждан СССР»*. Об этом KP.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, генерального секретаря самопровозглашенной КПСС подозревают в экстремизме. Корякин на протяжении 35 лет отрицает распад Советского Союза, отказывается от современных документов и вербует в свои ряды ностальгирующих граждан. Ранее он обращался в ООН, называя себя продолжателем дела партии и заявляя, что уничтожил Россию с ее капиталистической заразой.

По разным оценкам, секта насчитывает до 10 тысяч последователей по всему миру. Корякину грозит до шести лет лишения свободы. В 2022 году аналогичный срок — восемь лет колонии — получил другой лидер движения, бывший стоматолог Сергей Тараскин, провозгласивший себя врио президента СССР.

* Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России