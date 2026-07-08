Психолог Медведкова: Концерты в больницах помогают пациентам и медикам Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Проект по интеграции искусства в больницы помогает исцелению пациентов и поддерживает медицинский персонал. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала медицинский психолог Центра ментального здоровья Анастасия Медведкова.

По словам специалиста, искусство и творчество обладают мощным терапевтическим эффектом. Живые выступления отвлекают пациентов от болезненных ощущений и монотонности больничной жизни, поднимают настроение и дарят положительные эмоции. Позитивные эмоции и снижение тревожности способствуют улучшению общего состояния здоровья: когда человек чувствует себя лучше психологически, это отражается и на физическом уровне.

Такие мероприятия стимулируют социальное взаимодействие, что особенно важно для тех, кто долго находится в изоляции, помогая избежать одиночества и депрессии. Культурные программы способствуют развитию творческих способностей и расширению кругозора, давая новые смыслы в борьбе с болезнью.

Психолог подчеркнула, что совместный проект департаментов здравоохранения и культуры — большой шаг к гуманизации медицины. Современные исследования подтверждают неразрывную связь физического и психического здоровья, поэтому создание благоприятной эмоциональной атмосферы становится неотъемлемой частью лечения. Выступления творческих коллективов также становятся «островком спокойствия» для врачей и медсестер, помогая им восстановить силы, сохранить мотивацию и проявлять больше эмпатии к пациентам.