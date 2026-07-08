Экстрасенс из Красногорска получила условный срок за обман на 885 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Красногорский городской суд вынес приговор 50-летней москвичке Лолите Поповой, признанной виновной в мошенничестве под видом оказания экстрасенсорных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Подмосковья.

По данным следствия, в апреле – мае 2026 года Попова, не обладая никакими магическими способностями, убедила жительницу Санкт-Петербурга в наличии «родового проклятия» и необходимости проведения платных обрядов по снятию порчи. Потерпевшая перевела на карту мошенницы 885 тысяч рублей.

Суд учел смягчающие обстоятельства: полное возмещение ущерба, компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей, а также признание вины и раскаяние. Поповой назначено три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.