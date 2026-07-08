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НовостиПроисшествия8 июля 2026 11:51

Экстрасенс из Красногорска получила условный срок за обман на 885 тысяч рублей

Красногорская «ведунья» получила условный срок
Мила ГЕНЬ
Экстрасенс из Красногорска получила условный срок за обман на 885 тысяч рублей

Экстрасенс из Красногорска получила условный срок за обман на 885 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Красногорский городской суд вынес приговор 50-летней москвичке Лолите Поповой, признанной виновной в мошенничестве под видом оказания экстрасенсорных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Подмосковья.

По данным следствия, в апреле – мае 2026 года Попова, не обладая никакими магическими способностями, убедила жительницу Санкт-Петербурга в наличии «родового проклятия» и необходимости проведения платных обрядов по снятию порчи. Потерпевшая перевела на карту мошенницы 885 тысяч рублей.

Суд учел смягчающие обстоятельства: полное возмещение ущерба, компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей, а также признание вины и раскаяние. Поповой назначено три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.