Ефимов: С 2015 года за счет города появилось 6 объектов образования в сфере искусства

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о построенных и реконструированных детских музыкальных школах и школах искусств в столице.

«Развитие дополнительного образования является одним из важных направлений при создании столичной инфраструктуры. С 2015 года в Москве в рамках Адресной инвестиционной программы построили и реконструировали шесть объектов в сфере искусства. Среди них – детские музыкальные школы и школы искусств», - отметил заммэра, уточнив, что их общая площадь составляет более 30 тысяч квадратных метров.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы, объекты расположены в Центральном, Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном и Новомосковском административных округах.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства.

Заммэра подчеркнул, что в результате у детей появилась возможность заниматься музыкой, вокалом, хореографией, изобразительным искусством в современных и хорошо оснащенных зданиях.

Школы искусств теперь работают для жителей Филимонковского района и района Печатники. А в районах: Лианозово, Вешняки, Арбат и Хамовники желающие смогут записать детей в новые музыкальные школы.

Руководитель Департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров рассказал подробнее о возведенной в городе Московский школе искусств.

«Одной из ее особенностей стала студия звукозаписи – помещение со специальным оборудованием, где ученики могут записывать музыку, работать со звуком и осваивать современные аудиотехнологии», - пояснил глава ведомства.

Новое здание Детской школы искусств имени В. С. Калинникова, подведомственной Департаменту культуры Москвы, находится на Абрамцевской улице в районе Лианозово. Там разместили учебные классы, большой двухуровневый и малый концертные залы.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин сообщил о планах по открытию новых направлений для обучения в обновленных школах искусств. Например, в музыкальной школе при колледже имени Гнесиных теперь будут учить музыкальному инжинирингу. Благодаря реконструкции площадь ее зданий выросла почти в три раза. В Градостроительном комплексе Москвы сообщили, что там появились фонотека, оркестровый класс, общежития и многое другое.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал о построенном культурно-досуговом центре в поселке Шишкин Лес Краснопахорского района. В нем работает, в том числе, Михайлово-Ярцевская детская школа искусств. В сентябре учеников примет Детская школа искусств в Филимонковском районе.