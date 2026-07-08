Вице-мэр Ракова: Прошедший июнь стал рекордным по числу новых браков за 10 лет

Фото: ЗАГС

День семьи, любви и верности отмечается в нашей стране сегодня, 8 июля. В этот день в столице заключат свыше 1000 браков. Подробнее об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью “АиФ”, приуроченном к празднику.

“Ежегодно накануне Дня любви, семьи и верности и в сам праздник мы проводим тематические свадьбы. Например, сегодня сотрудники ЗАГСов проведут единовременную регистрацию брака для более чем 100 пар со всей страны», - сообщила Ракова, уточнив, что всего 8 июля в Москве пройдет свыше тысячи церемоний.

Заммэра назвала прошедший июнь самым «свадебным» месяцем за последние десять лет - свыше 13 тысяч церемоний.

«А 26 июня, в красивую дату, в столице зарегистрировали порядка 1,5 тысяч браков», - отметила Ракова, добавив, что этот день вошел в тройку самых популярных для свадеб за последние 50 лет.

В интервью заммэра также рассказала о появившейся год назад в центрах московского долголетия традиции чествовать семейные пары, отмечающие юбилеи брака.

«С момента запуска программы торжественные церемонии прошли для свыше 630 супружеских пар, которые прожили в браке 40 лет и больше», - сообщила Ракова.

Она подчеркнула, что чаще всего торжества проводили для «золотых» юбиляров — пары с 50-летним стажем брака. Таких крепких союзов уже более 280.

При этом 40-летие совместной жизни отпраздновали свыше 120 пар, 45-летие — еще 80 пар. Тех, кто отметил 70 лет в браке, было четыре семьи.

Напомним, церемонии под марш Мендельсона проходят в 40 центрах московского долголетия во всех округах Москвы. Для каждой пары сотрудники ЗАГСов составляют индивидуальный сценарий. В нем перечисляются важные события семейной жизни супругов.