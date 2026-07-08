В Москве врачи помогли женщине родить 16-го ребенка Фото: Анастасия ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Врачи родильного дома городской клинической больницы №29 имени Баумана помогли жительнице столицы стать мамой в 16-й раз. Об этом сообщили в канале столичного департамента здравоохранения в мессенджере MAX.

В многодетной семье появился девятый сын — теперь у женщины подрастают семеро дочерей и девять сыновей. Мальчик родился здоровым, его вес составил 4 килограмма 200 граммов, рост — 56 сантиметров. Роды прошли благополучно под внимательным и бережным наблюдением специалистов роддома ГКБ №29.

Пациентка вновь доверила один из самых важных моментов своей жизни команде столичных врачей. В настоящий момент мама и новорожденный чувствуют себя хорошо. Весь процесс прошел без осложнений, и уже в ближайшее время женщину с малышом планируют выписать домой.