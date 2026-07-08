Сергей Собянин назвал самые популярные места для заключения брака в Москве Фото: mos.ru

В День семьи, любви и верности, 8 июля, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых возможностях для заключения брака в столице. В 2026 году открылись четыре новые площадки для выездной регистрации: в отреставрированной усадьбе Воронцово, на Гоголевском бульваре в рамках проекта «Лето в Москве», а также на двух площадках фестиваля «Театральный бульвар» — у Политехнического музея и на Чистопрудном бульваре.

Всего в Москве сегодня доступно около 200 локаций для заключения брака: 11 дворцов бракосочетания, 135 центров госуслуг и более 40 выездных площадок. За годы работы проекта выездные церемонии выбрали свыше 80 тысяч пар, в том числе около шести тысяч с начала 2026 года. Примерно шесть из десяти молодых пар предпочитают торжественную церемонию, при этом 75% из них выбирают дворцы бракосочетания, а 25% — одну из площадок «Новых адресов счастья».

По словам мэра, самой популярной локацией остается башня «Око» в «Москва-Сити» на 84-м этаже — здесь поженились около 7,2 тысячи пар. В числе востребованных площадок также особняк Спиридонова в Малом Гнездниковском переулке (более шести тысяч пар), храм Матроны Московской (более 4,6 тысячи), гостиница «Националь» (около 4,3 тысячи) и Оперный дом в «Царицыно» (около 2,5 тысячи).

За семь лет сотрудники столичных загсов провели 25 уникальных тематических церемоний: в поезде метро на Большой кольцевой линии, под водой в «Москвариуме», на лошадях в историческом конном манеже, на фоне цветущей сакуры в Бирюлевском дендропарке, на катке в «Лужниках» и других локациях. В День семьи в четырех столичных вузах пройдут акции «Семейный диплом», а 26 июля на колесе обозрения «Солнце Москвы» одновременно зарегистрируют брак 26 пар на высоте 140 метров. Подать заявление на регистрацию брака можно на портале госуслуг или mos.ru.