Собянин: 650 тыс. зрителей посетили за месяц мероприятия «Театрального бульвара»

650 тысяч зрителей посетили за месяц мероприятия «Театрального бульвара» Фото: блог Сергея Собянина

Третий сезон фестиваля под открытым небом «Театральный бульвар» стартовал в Москве с обновленной программой — появились новые форматы, площадки и спектакли. За первый месяц лета 360 мероприятий посетили свыше 650 тысяч зрителей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На фестивальных площадках выступили более двух тысяч артистов — от звезд МХТ имени Чехова и Театра Вахтангова до молодых исполнителей из региональных и любительских коллективов. Всего на участие поступило свыше 1,3 тысячи заявок со всей страны — от Калининграда до Южно-Сахалинска. Свои постановки привезли более 100 коллективов из Новосибирска, Самары, Севастополя и других городов, а в июле гостей ждут спектакли из Сербии и Китая.

В этом году география фестиваля расширилась: к привычным бульварам добавились новые сцены на Пушкинской набережной в Парке Горького и в музее-заповеднике «Коломенское». Также запущена передвижная сцена «Дилижанс», которая по выходным путешествует по столичным паркам.

В программе сезона — больше оперных и балетных выступлений: зрители увидели «Лебединое озеро», «Кармен», услышали солистов Большого театра с Кремлевским симфоническим оркестром и оперетту «Фиалка Монмартра». На Пушкинской набережной открылся юбилейный сезон программы «Военные оркестры в парках» фестиваля «Спасская башня», а в коллаборации с Московским джазовым фестивалем прошли спектакли «Письма к Тео» и «Иосиф Бродский. Пилигрим».

Особое внимание уделено семейной аудитории: в июне состоялось более 180 спектаклей категории 0+. На Чистопрудном бульваре работают открытые театральные мастерские, где можно освоить тонкости грима, сценической речи и создания декораций — за месяц участниками лабораторий стали более 10 тысяч человек.

В июле и августе гостей ждут более 500 новых событий с участием Константина Хабенского, Юрия Башмета, Константина Райкина, Ирины Апексимовой, Игоря Костолевского, Сергея Безрукова и других звезд.