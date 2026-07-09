На столичных торгах реализовали свыше 100 нестационарных торговых объектов за полгода

Фото: Департамент города Москвы по конкурентной политике

За первое полугодие 2026 года на открытых аукционах реализовали 113 нестационарных торговых объектов (НТО). Их совокупная площадь превысила 4,7 тыс. квадратных метров, сообщил глава Департамента конкурентной политики столицы Кирилл Пуртов.

Лидером по востребованности стал Южный административный округ, где был реализован 31 объект. В пятерку самых популярных округов также попали ЦАО, ВАО, ЮВАО и ЗАО. Наибольший интерес инвесторы проявили к НТО для продажи продуктов питания, а на каждый лот в среднем претендовало по два участника.

«Предприниматели могут открыть бизнес в разных районах Москвы, получив права ведения коммерческой деятельности в нестационарных торговых объектах. Такие лоты реализуются на городских торгах. НТО находятся в общественных местах с высокой проходимостью — на улицах, набережных, в парках, возле станций метро, в жилых микрорайонах и в подземных пешеходных переходах», — отметил Кирилл Пуртов.

Участие в торгах по реализации НТО открывает новые возможности для начинающих предпринимателей и развития малого бизнеса, в том числе ориентирующегося на сезонность спроса.

Вся информация о текущих лотах публикуется на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Торги Москвы». Чтобы стать участником, необходимо зарегистрироваться на площадке «Росэлторг» и оформить усиленную электронную подпись.