Стрелявший из пневматического оружия у супермаркета в Москве получил 3,5 года Фото: Павел МАРТИНЧИК. Перейти в Фотобанк КП

Бутырский районный суд Москвы вынес приговор Минатуллаеву Аминулле, признав его виновным в хулиганстве с применением оружия. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Судом установлено, что осужденный произвел не менее пяти выстрелов из пневматического оружия в сторону новогодней елки, установленной у входа в супермаркет «Перекресток», а также в сторону проходивших мимо людей. Одна из пуль попала в спину мужчине. Пострадавший не получил серьезных травм, однако сам факт стрельбы в общественном месте представляет серьезную угрозу для окружающих.

Суд приговорил хулигана к трем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.