Суд в Москве оштрафовал рэпера Лигалайза* за нарушение закона об иноагентах Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Бутырский районный суд Москвы 8 июля 2026 года рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении рэп-исполнителя Андрея Меньшикова, более известного под псевдонимом Лигалайз*. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Музыкант признан виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей. Подробности правонарушения не разглашаются.

*Андрей Меньшиков включен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории Российской Федерации