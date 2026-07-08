Юрист Косыгин: Живодеру из Серебряных Прудов грозит до пяти лет лишения свободы Фото: Shutterstock.

Жителю Серебряных Прудов, который издевается над животными, взятыми на передержку, может грозить до пяти лет лишения свободы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил доцент кафедры уголовного права Университета имени Кутафина (МГЮА) Всеволод Косыгин.

По словам юриста, за несоблюдение требований по содержанию животных и жестокое обращение с ними законодательство предусматривает административную и уголовную ответственность. Если нарушение будет признано административным, то за несоблюдение требований содержания животных мужчина заплатит штраф до 30 тысяч рублей.

Если правоохранительные органы установят, что гражданин, жестоко обращаясь с животными, преследовал цель причинить им боль и страдания либо действовал из хулиганских или корыстных побуждений, что повлекло их гибель или увечье, виновный должен быть привлечен к уголовной ответственности по статье, которая предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы при наличии квалифицирующих признаков. Уголовное дело может быть возбуждено без заявления граждан.

Ранее в соцсетях появилась информация о жителе Серебряных Прудов, который забирает животных на передержку, издевается над ними, устраивает собачьи бои и публикует в интернете кадры жестокого обращения с животными.