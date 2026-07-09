Ефимов: В Бабушкинском районе новое жилье по реновации оформили почти 4 тысячи москвичей

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о горожанах, оформивших свои права на новые квартиры по реновации в Бабушкинском районе.

«Более четверти участников программы реновации в Бабушкинском районе уже заключили договоры на комфортное жилье в новостройках. Равнозначные квартиры в современных комплексах получили почти четыре тысячи человек. Первыми новоселами здесь стали жители четырех пятиэтажек на улицах Осташковской и Летчика Бабушкина», - отметил заммэра.

Он уточнил, что предложения равнозначного жилья они получили от города в июне 2018 года.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса столицы, сейчас уже переехали или продолжают переезжать жители 31 дома.

Переселение проходит без задержек благодаря четко организованному процессу оформления документов для переезда и качеству выделяемых городом квартир. Новая жилплощадь обычно больше по метражу, чем старая. Планировка в полученных квартирах тоже удобнее. Там выполнен ремонт, есть сантехника и светильники. Около домов обустроено комфортное пространство. В частности, размещены детские игровые комплексы, спортплощадки, зоны тихого отдыха.

Как пояснила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, в 2023 году в Бабушкинском районе было подписано больше всего договоров на новое жилье по реновации.

«Тогда комфортные квартиры в доме 9, корпусе 2, на Осташковской улице и доме 18 на Радужной улице получили более 1,6 тысячи москвичей», - сообщила столичный министр.

Она добавила, что в целом по реновации в районе уже переселяются свыше 4,9 тысячи жителей старых домов. Помощь при оформлении документов для переезда новоселам оказывают сотрудники Департамента городского имущества Москвы.

Благодаря программе свои жилищные условия улучшат около миллиона горожан.

Город намерен расселить 5176 устаревших домов. Ранее Сергей Собянин поручил вдвое быстрее выполнять планы реновации. Мэр также рассказал о построенном монолитном жилом комплексе по реновации в районе Щербинка. Его три секции возводили, используя технологии объемно-блочного домостроения.