Владислав Овчинский: Летняя студия «Москва 24» — новая площадка для разговора о будущем города

Владислав Овчинский. Фото - Департамент градостроительной политики.

В самом сердце столицы, на Тверской улице, совсем скоро появится необычная точка притяжения для всех, кто интересуется жизнью города. С 11 июля начнёт работу летняя студия телеканала «Москва 24», её создали совместно с Комплексом градостроительной политики и строительства Москвы в рамках городского проекта «Лето в Москве». Проект приурочен к 70 летию Дня строителя и посвящен архитектуре, градостроительству и ключевым векторам развития мегаполиса. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Мероприятия в летней студии будут проходить до 13 сентября. В программе — лекции, кинопоказы и открытые встречи, которые наглядно покажут: за каждым новым кварталом, дорогой или уютным сквером стоит масштабная и слаженная работа специалистов разных направлений.

«Такой формат делает профессиональные знания доступными для самой широкой аудитории и помогает вовлекать жителей в обсуждение будущего города», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Старт программе даст лекция москвоведа и ведущего телеканала «Москва 24» Виталия Калашникова «Тверская: главные секреты главной улицы». Слушатели смогут проследить, как менялась одна из знаковых улиц города на протяжении столетий, какие важные события с ней связаны и почему даже сегодня она продолжает раскрывать новые грани своей истории.

В день открытия гостей также ждёт премьерный показ документального фильма «Архитектор».

Новый формат позволит узнать, как создается современный город, а также какие технологии сегодня меняют строительную отрасль, и в частности, могут использоваться при возведении домов по программе реновации.