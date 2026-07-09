Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за грозы и ветра Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Москве 9 июля до конца суток объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ожидаемой грозы. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, в течение дня ожидаются дожди, местами ливни и грозы. При грозе возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. Предупреждение действует до полуночи 10 июля. Аналогичный уровень опасности объявлен и в Московской области.

А в выходные, 11 и 12 июля, на столицу обрушится мегациклон «Гайдар». Ожидаются сильные дожди, которые могут принести до трех четвертей месячной нормы осадков