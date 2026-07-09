Ефимов: За шесть лет в Москве проработали более 470 проектов КРТ

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

О том, сколько проектов по программе комплексного развития территорий (КРТ) проработано городом с 2020 года, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Заммэра сообщил, что таких проектов уже более 470. Это позволяет обеспечить реорганизацию свыше 4,7 тысячи гектаров, которые до сих пор не были включены в жизнь города.

«Программа комплексного развития территорий нацелена на создание современных сбалансированных городских кварталов на ранее заброшенных пространствах и участках бывших промзон. Так, в рамках всех проектов КРТ построят около 73,7 миллиона квадратных метров недвижимости», - отметил заммэра, уточнив, что более половины из них порядка 41,4 миллиона квадратных метров, придется на жилые дома.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса, благодаря сбалансированному наполнению проектов реализуется концепция 15-минутного города, а новые кварталы обеспечиваются качественной инфраструктурой.

Заммэра добавил, что площадь общественно-деловой застройки составит 27 миллионов квадратных метров, производственной застройки – 5,3 миллиона квадратных метров. В результате в городе появится около 1,14 миллиона рабочих мест.

Как рассказал Ефимов, редевелопмент территорий позволит повысить качество городской среды и создать новые точки роста для бизнеса и центры притяжения для сотен тысяч москвичей. Инвестиции в развитие площадок оцениваются почти в 24,46 триллиона рублей. Ежегодный бюджетный эффект после реализации проектов составит около 2,6 триллиона рублей, подчеркнул заммэра.

Намеченные под реорганизацию площадки находятся в 124 районах во всех округах Москвы. Реализация половины этих проектов уже идет. Первый в истории города проект КРТ в промзоне «Октябрьское Поле» с успехом завершился.

В Департаменте градостроительной политики Москвы пояснили, что в числе будущей инфраструктуры по проектам КРТ возведут детсады на 32,5 тысячи мест и школы на более чем 74,3 тысячи мест.

Плюс к этому построят здания для учреждений дополнительного образования, культурно-досуговые центры, медучреждения.

На севере столицы реализуют три крупнейших проекта. Это позволит привести в порядок более 214 гектаров бывших промзон: «Магистральные улицы», «Автомоторная», а также территорию бывшего завода «МиГ». Там создадут городские районы. При этом откроют свыше 70,4 тысячи рабочих мест.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о возрождении целых районов столицы благодаря программе КРТ. Программу выполняют по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.