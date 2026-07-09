Спасатели вытащили мужчину из Москвы-реки и вернули ему пульс Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В центре Москвы спасатели вытащили из воды мужчину, упавшего в Москву-реку в районе Новоарбатского моста. Об этом сообщил столичный департамент ГО и ЧС.

Сигнал о падении человека в воду поступил утром 9 июля на пульт поисково-спасательной станции «Ленинские горы». Прибывшие на место спасатели обнаружили на поверхности воды мужчину без сознания. Реанимационные мероприятия начали еще на борту катера, а на берегу пострадавшего передали бригаде скорой помощи, которая продолжила откачивать его. Реанимация продолжалась до появления пульса и дыхания.

Мужчина госпитализирован в одну из столичных больниц.