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НовостиПроисшествия9 июля 2026 10:13

Дебошир в храме угрожал прихожанам зажигалкой-пистолетом ради уважения

Росгвардейцы задержали агрессора, направившего «оружие» на священнослужителя
Мила ГЕНЬ
Дебошир в храме угрожал прихожанам зажигалкой-пистолетом ради уважения

Дебошир в храме угрожал прихожанам зажигалкой-пистолетом ради уважения

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

На северо-востоке Москвы сотрудники Росгвардии задержали мужчину, устроившего дебош в одном из православных храмов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Росгвардии.

Сигнал тревоги поступил от работников охраняемого объекта. Прибывшие росгвардейцы установили, что мужчина ведет себя агрессивно и нарушает общественный порядок. Злоумышленник направлял в сторону сотрудников храма и священнослужителя предмет, похожий на оружие. Буйного посетителя оперативно задержали и передали полиции.

В ходе разбирательства выяснилось, что 25-летний задержанный угрожал людям зажигалкой, стилизованной под пистолет, чтобы, по его словам, заслужить уважение окружающих.