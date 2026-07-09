Ольга Виданова: Москва выступила экспертом по промышленному туризму в Екатеринбурге

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы.

На питч-сессии «Все на завод: лучшие практики и новые возможности промышленного туризма» в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» выступила заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Ольга Виданова. Как пояснили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, столица представила свой опыт продвижения индустриального сектора, повышения престижа инженерных специальностей и развития экспортного потенциала отечественных производителей. Среди участников дискуссии были федеральные и региональные эксперты. Во время обсуждения затронули важные вопросы в сфере промышленного туризма. В частности, говорили о том, что делает маршрут «профориентационноэффективным», как через экскурсию показать ценности предприятия и повысить узнаваемость бренда. Кроме того, речь шла о работающих на привлечение СМИ и блогеров форматах «упаковки». А еще обсудили отличия в подготовке к приему туристической группы и планирования визита бизнес-делегации, поговорили и на другие темы.

«Москва по праву считается не только индустриальным центром страны, но и драйвером развития промышленного туризма в России. Через систему экскурсий, бизнес-миссий, профориентационных программ и технологических стажировок мы одновременно решаем две важнейшие задачи. Во-первых, привлекаем инвестиции, повышаем узнаваемость столичной продукции и укрепляем экспортный потенциал. А во-вторых, формируем кадровый резерв для стремительно растущих высокотехнологичных предприятий», - отметила Ольга Виданова.

Она напомнила, что семь лет Департамент инвестиционной и промышленной политики реализует проект “Открой#Моспром”. За это время инициатива трансформировалась в полноценную профориентационную экосистему с цифровой платформой, программой лояльности и разветвленной сетью партнерств, подчеркнула замруководителя.

На питч-сессии свои экскурсионные продукты презентовали выпускники муниципальной программы «Промышленный туризм», организованной Департаментом промышленной и инвестиционной политики Администрации города Екатеринбурга, и пятого потока акселератора промышленного туризма АСИ «Открытая промышленность», работающего при поддержке Торгово-промышленной палаты и Минпромторга РФ.

В проект «Открой#Моспром» вошли уже более 150 высокотехнологичных промышленных площадок. Для жителей и туристов предлагаются почти десять форматов - от экскурсий на действующие заводы и мастер-классов до хакатонов, квизов, викторин и лекций. За все время действия проекта провели более 3,5 тысячи экскурсий и свыше 1000 мастер-классов.