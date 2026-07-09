От +32 до ливней с грозами: синоптики дали прогноз на «тропические» выходные Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Предстоящие выходные в Московской области окажутся по-настоящему контрастными. После жаркой пятницы регион накроют сильные ливни с грозами, а местами за двое суток может выпасть до 50 мм осадков. Подробный прогноз для интернет-издания «Подмосковье сегодня» составил синоптик Александр Ильин.

По словам специалиста, уже в пятницу, 10 июля, погода начнет меняться. Ночью ожидаются кратковременные дожди, днем воздух в Москве прогреется до +28…+30 градусов, а на востоке Подмосковья температура местами достигнет +30…+32 градусов. При этом уже днем пройдут кратковременные дожди, местами сильные ливни и грозы с порывами ветра до 15 м/с. В субботу дожди станут сильнее и охватят практически всю область, температура немного понизится до +21…+26 градусов, на севере — до +30.

Наиболее неблагоприятным днем станет воскресенье, 12 июля. В ночь на воскресенье прогнозируются сильные, местами очень сильные дожди — в отдельных районах Подмосковья может выпасть до 50 мм осадков, что является значительным количеством для такого короткого периода. Ливни будут сопровождаться грозами с порывами ветра до 15–17 м/с, возможны локальные подтопления на дорогах и во дворах. Днем температура опустится до +19…+24 градусов.

С понедельника осадки постепенно ослабнут. 13 июля ожидаются лишь небольшие кратковременные дожди при температуре +21…+26 градусов. Аналогичная погода сохранится и во вторник.