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НовостиПроисшествия9 июля 2026 11:32

Собянин сообщил о ликвидации уже шести беспилотников, летевших на Москву

Системой ПВО Минобороны уничтожены еще два БПЛА, летевшие к столице
Мила ГЕНЬ
Собянин сообщил о втором вражеском БПЛА, сбитом на подлете к Москве

Собянин сообщил о втором вражеском БПЛА, сбитом на подлете к Москве

Фото: REUTERS.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX сообщил об уничтожении еще одного беспилотного летательного аппарата, направлявшегося к столице. Силы противовоздушной обороны Министерства обороны сбили вражеский дрон на подлете к городу.

Это второй БПЛА, ликвидированный над Московским регионом в текущие сутки. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.

Позднее Собянин сообщил об уничтожении еще двух беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к столице. Силы противовоздушной обороны Министерства обороны сбили вражеские дроны на подлете к городу. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В 17:26 появилась информация о еще двух сбитых БПЛА. Таким образом, с начала суток общее количество уничтоженных беспилотников, летевших на Москву, достигло шести.