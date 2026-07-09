Владимир Ефимов: В Новой Москве построили более 30 объектов здравоохранения с 2012 года

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал об активном строительстве в Новой Москве жилья и создании социальной инфраструктуры.

«Развитие медицинской инфраструктуры является одной из приоритетных задач города. За 14 лет с момента включения Троицкого и Новомосковского административных округов в состав Москвы здесь построили более 30 объектов здравоохранения, в том числе поликлиники и амбулаторные учреждения», - отметил заммэра, уточнив, что их мощность составляет около шести тысяч посещений в смену.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы, средства на возведение объектов выделялись как из бюджета города, так и из внебюджетных источников финансирования. Для пациентов новые учреждения здравоохранения стали доступны в восьми районах ТиНАО, подчеркнул заммэра.

Он добавил, что наибольшее количество зданий возвели в Коммунарке – 12, в Филимонковском районе – шесть и три в Воронове, включая медицинский корпус санатория.

При этом построили детско-взрослые поликлиники и многопрофильный клинический центр. В Департаменте градостроительной политики Москвы назвали взрослую поликлинику на улице Александры Монаховой, дом 84А, одним из важных введенных сооружений.

«Медицинское учреждение на 475 посещений в смену обеспечит качественной амбулаторной помощью жителей ближайших жилых кварталов», - отметили в ведомстве.

Здание высотой в 4 этажа построили по новому московскому стандарту. Для пациентов закупили современное оборудование. Сюда входят: рентгенографические и ультразвуковые системы высокой точности, эндоскопические и лабораторные комплексы, а также передовая офтальмологическая аппаратура.

Возведенные корпуса обеспечили постами охраны, системами видеонаблюдения и пожарной сигнализации. В зданиях будет удобно, в том числе, маломобильным посетителям. Как рассказали в Градостроительном комплексе Москвы, около полностью готовых строений проводилось комплексное благоустройство.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал о том, что инфраструктура Новой Москвы последовательно развивается после реформы административно-территориального деления.