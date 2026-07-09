Синоптик Тишковец не исключил появления смерча в Москве в пятницу Фото: "КП" Архив.

В пятницу, 10 июля, в Москве существует вероятность возникновения смерча. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, финал рабочей недели будет дождливым: на столицу прольется до 8–11 литров воды на квадратный метр, ожидаются грозы, местами град диаметром до 2 см. Причиной станет холодный фронт, который разделит регион на разные воздушные массы. Ночью температура составит плюс 14–17 градусов, днем воздух прогреется до 22–25 градусов, на востоке Подмосковья — до 26–31 градуса.

В выходные, 10 и 11 июля, в Москве может выпасть до 35 мм осадков. Дожди будут продолжаться до следующей недели. Улучшение погоды и потепление ожидаются только во второй половине июля.