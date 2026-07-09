Собянин: Стационар кратковременного пребывания появится в ГКБ им. Буянова Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В столице продолжается реконструкция главного лечебного корпуса городской клинической больницы имени В.М. Буянова. О ходе работ в своем канале в мессенджере MAX рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«В прошлом году мы открыли флагманский центр, в котором пациенты получают всю необходимую экстренную помощь в первые часы после госпитализации. Теперь приводим в порядок главный лечебный корпус. Здание будет соответствовать самым современным стандартам. В результате больница сможет оказать помощь большему числу жителей. Специалисты отремонтируют кровлю и заменят окна, выполнят перепланировку помещений и отделку современными материалами, модернизируют системы кондиционирования и вентиляции», — отметил глава города.

Реконструкцию главного корпуса начали в марте 2025 года. В числе первоочередных работ — обустройство навесного вентилируемого фасада из панелей черного и молочно-бежевого цветов, замена окон, ремонт кровли. Они позволят повысить энергоэффективность здания, а также сформировать единый архитектурный ансамбль с новым флагманским центром. На первом этапе модернизируют системы кондиционирования, вентиляции и автоматической пожарной сигнализации, приведут в порядок часть помещений первого, второго и 12-го этажей общей площадью свыше 9,8 тысячи квадратных метров. Специалисты выполнят перепланировку и отделку современными материалами, отремонтируют входы.

Больше всего изменений будет на первом этаже. Здесь обустроят несколько дополнительных входов, что позволит разделить потоки пациентов. Старый вестибюль у главного входа станет светлым холлом с комфортной зоной ожидания. В нем расположатся аптека, магазин и кафе с панорамными окнами. В обновленных помещениях планируется разместить межокружные отделения рассеянного склероза и пароксизмальных состояний, стационар кратковременного пребывания, кабинеты специалистов и операционные.

В результате реконструкции примерно на 20 процентов вырастут возможности амбулаторного приема (сейчас — свыше 100 тысяч посещений в год). Стационар кратковременного пребывания сможет принимать более 10 тысяч пациентов в год. Здесь разместят операционные с современным оборудованием, комфортные палаты с безбарьерной средой и удобные зоны ожидания. Пациенты смогут проводить в больнице минимум времени, получая весь объем необходимой помощи.

Одновременно с реконструкцией корпуса благоустраивают территорию больницы площадью 7,8 гектара. На площади с фонтаном перед главным корпусом создадут парк с широкой пешеходной дорожкой, зелеными зонами и цветочницами. Установят необычные лавочки из архитектурного бетона, качели и кресла. Ландшафтное оформление выполнят в пейзажном стиле с извилистыми дорожками и газонами. Обустроят сухой ручей и прогулочную тропу со скамейками.

Пешеходные и транспортные потоки разделят, установят новые навигационные модули, уличные торшеры и камеры видеонаблюдения. Вдоль дорожек разместят свыше 230 малых архитектурных форм: перголы, беседки, скамьи со столиками. Приведут в порядок ограждение больницы.

ГКБ имени В.М. Буянова — крупная многопрофильная клиника на юге Москвы, созданная в 2006 году на базе медсанчасти № 1 завода имени Лихачева. Здесь работают 2225 человек, в том числе 665 врачей. Мощность стационара — 811 коек. В 2025 году помощь получили свыше 72 тысяч пациентов, выполнено около 37 тысяч операций. В больнице действуют региональный сосудистый центр, аритмологический центр, единственное в стране отделение для пациентов с боковым амиотрофическим склерозом. В апреле 2025 года открылся флагманский центр, где помощь получили 71 150 человек. Работы первого этапа реконструкции завершат в 2026 году.