Багреева: Москва сэкономила более 19 млрд рублей благодаря экспертизе цен госзакупок

Фото: Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы.

Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева рассказала о сэкономленной городом сумме благодаря технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров) (НМЦК (Д)), заключаемых для нужд заказчиков города в системе госзакупок. Заммэра напомнила, что экспертиза НМЦ является механизмом, позволяющим городу снижать бюджетные расходы и формирующим для госзаказчиков практику расчета обоснованных цен.

«За первые шесть месяцев 2026 года эксперты выдали 1 124 заключения. Заявленная сумма закупок составила 537,4 миллиарда рублей. По результатам проведенной экспертизы начальных максимальных цен контрактов (договоров) городу удалось снизить ее и сэкономить 19,1 миллиарда рублей бюджетных средств», – отметила заммэра.

В целом с 2015 года по 30 июня 2026 года насчитывается свыше 49 тысячи выданных экспертных заключений по госзакупкам. В совокупности сумма составила более 11 триллионов рублей. Экономия города благодаря экспертизе НМЦК (Д) достигла 595,9 миллиарда рублей.

Напомним, с 1 июня этого года Департамент экономической политики и развития Москвы отвечает за экспертизу НМЦК (Д) в Москве по всем предметам закупок.

Экспертиза цен является эффективным инструментом оптимизации расходов бюджета. Достоверность определения НМЦК (Д) проверяют для контрактов на сумму более 30 миллионов рублей, если закупка проходит в рамках 44-ФЗ, и для договоров с начальной ценой 50 миллионов рублей и выше – в случае закупки по 223-ФЗ.