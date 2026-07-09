Максим Ликсутов: Столица оказала поддержку в развитии индустриального потенциала Магаданской области

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал об усилении благодаря опыту Москвы позиции Магаданской области в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в субъектах РФ. В Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы уточнили, что рейтинг был представлен Минпромторгом России в рамках 16-й Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ».

«В течение 2025 года столица выступила наставником Магаданской области по вопросам развития индустриального сектора. В результате работы в этом году субъекту удалось подняться на восемь строчек в рейтинге эффективности реализации промышленной политики», - отметил заммэра.

Он уточнил, что правительство Москвы рассматривает такую практику в качестве одного из ключевых приоритетов межрегионального взаимодействия.

В частности, столица передала свой опыт в сфере создания новых и поддержки действующих производств. Кроме того, Москва содействовала укреплению межрегиональных кооперационных связей между предприятиями двух регионов.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов напомнил, что Москва является ведущим индустриальным центром страны. В столице сосредоточены свыше 4,6 тысячи предприятий из более чем 20 обрабатывающих отраслей.

«Сегодня в городе действует свыше 20 мер поддержки предприятий, включая компенсацию процентной ставки по инвесткредитам, налоговые преференции и многие другие», - сообщил столичный министр, подчеркнув, что это значительно снижает нагрузку на бизнес и ускоряет запуск новых проектов.

Например, Москва находится на первом месте в стране по выручке в некоторых высокотехнологичных сферах. В их числе радиоэлектроника, электромобилестроение, авиационная, ракетно-космическая и медицинская отрасли.

Заместитель председателя правительства Магаданской области Дмитрий Портнов пояснил, что эффективное взаимодействие региона и столицы позволило транслировать уникальный опыт Москвы в конкретные и реальные результаты.

«Такое партнерство дало возможность Магаданской области получить доступ к передовым практикам и определить ключевые направления технологического развития региона», - добавил зампредседателя.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил о занявшей первое место в этом рейтинге столице. Рейтинг создается на основе анализа шести блоков показателей. Сюда входят экономическое развитие региона, реализация мер поддержки промышленности и другие. Эффективность промышленной политики оценивалась по 47 показателям.