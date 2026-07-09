В Москве будут судить обвиняемого в приготовлении к совершению теракта в храме Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Следственными органами ГСУ СК России по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Дмитрия Бокова, внесенного в реестр экстремистов и террористов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, Боков, разделяя праворадикальные националистические взгляды, намеревался вступить в террористическую организацию, управляемую зарубежными кураторами через интернет-ресурсы. В 2024 году через мессенджер он связался с ее представителем и согласился участвовать в деятельности, угрожающей безопасности России.

Пройдя обучение в целях осуществления террористической деятельности, обвиняемый хранил в двух тайниках на территории Московского региона патроны к автомату Калашникова и самодельные зажигательные устройства по типу коктейля «Молотова». С их помощью Боков планировал совершить массовое убийство в культовом сооружении на территории Московской области. Преступные действия были пресечены на стадии приготовления.

В жилище фигуранта обнаружены мобильные устройства с переписками с кураторами, координировавшими его действия. Доказательственная база включает заключения взрывотехнической, баллистической, молекулярно-генетической и других экспертиз, показания свидетелей и результаты оперативно-розыскной деятельности.

Уголовное дело передано в суд. В отношении кураторов и иных причастных лиц дело выделено в отдельное производство.