Анастасия Ракова: ЭКО по ОМС в этом году пройдут 12 тысяч москвичек

Процедуру ЭКО по ОМС в этом году пройдут 12 тысяч москвичек Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Москве продолжают развивать первый в стране проект «Стану мамой», который помогает женщинам оценить свои репродуктивные возможности. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как пояснила вице-мэр, с помощью анализа на антимюллеров гормон женщины могут узнать свой репродуктивный потенциал. При наличии показаний специалисты рекомендуют заморозить яйцеклетки или эмбрионы, чтобы сохранить возможность беременности в будущем. Это особенно актуально для тех, кто планирует отложить рождение ребенка.

«Также мы активно работаем над доступностью вспомогательных репродуктивных технологий. В этом году процедуру ЭКО по ОМС смогут пройти около 12 тысяч москвичек. Все эти возможности помогут еще больше московским семьям обрести счастье стать родителями», — поделилась Анастасия Ракова.