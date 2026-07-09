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НовостиОбщество9 июля 2026 14:40

Гималайские медведи Вася и Фаня временно переехали из Московского зоопарка

Гималайских медведей из Московского зоопарка временно переселили в другие города из-за ремонта вольеров
Мила ГЕНЬ
Гималайские медведи Вася и Фаня временно переехали из Московского зоопарка

Гималайские медведи Вася и Фаня временно переехали из Московского зоопарка

Фото: Московский зоопарк.

Два гималайских медведя из Московского зоопарка временно переехали в другие регионы на время ремонта вольеров. Об этом сообщается в Telegram-канале зоосада.

В конце июня медведи Вася и Фаня (также известная как Бефана), которые жили на Старой территории недалеко от павильона «Фауна Китая», сменили место жительства. Вася отправился в Калининградский зоопарк, а Фаня — в филиал Московского зоопарка, зоосад в Вотчине Деда Мороза в Великом Устюге. После их отъезда в вольерах начался масштабный ремонт.

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова пояснила, что гималайские медведи — одиночные животные, поэтому они жили раздельно и не пересекались друг с другом. На новых местах у них будут комфортные условия, где они также будут окружены заботой и вниманием. После окончания ремонта медведей планируют вернуть в Московский зоопарк, однако окончательное решение о сроках их возвращения будет принято позже.