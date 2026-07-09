Собянин сообщил об уничтожении шести БПЛА на подлёте к Москве Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотных летательных аппаратов на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Информация об уничтожении БПЛА Собянин опубликовал около 02:16 по мск.

«Шесть БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в «Максе».

Немногим ранее Минобороны проинформировало, что силы ПВО за 12 часов сбили 111 дронов ВСУ над регионами РФ. Среди них — Московская область, Краснодарский край, Крым и акватории Азовского и Черного морей. В свою очередь в российском МИД подчеркивали, что Киев стал усиливать атаки на мирное население в России в попытках добиться поставок вооружений и военной помощи от Запада.