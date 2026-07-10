Владимир Ефимов: В Москве реализуется 235 проектов КРТ

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о реализации в столице проектов по программе комплексного развития территорий (КРТ). Напомним, ее запустили в Москве в 2020 году.

«Благодаря программе комплексного развития территорий в городе реализуется концепция полицентричности: на месте бывших промзон и других депрессивных участков формируются полноценные городские кварталы. Так, за шесть лет было проработано свыше 470 проектов КРТ, 235 из них уже перешли на разные стадии реализации», - отметил заммэра.

Он уточнил, что проекты предусматривают реорганизацию более двух тысяч гектаров земли, на которых построят около 37,4 миллиона квадратных метров востребованной недвижимости.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса столицы, большую часть объема – свыше 21 миллиона квадратных метров – составит жилая застройка. Около 16,4 миллиона квадратных метров придется на объекты общественно-делового и промышленного назначения. Построенная инфраструктура позволит создать в столице около 415 тысяч рабочих мест, подчеркнул заммэра.

Сейчас редевелопмент затронул площадки уже в 104 районах во всех округах Москвы. Из них более 25 процентов - на западе и юге столицы.

В Департаменте градостроительной политики Москвы пояснили, что в этих округах идет реализация более 60 проектов. Это в целом свыше 404 гектаров. Здесь появится около 8,5 миллиона квадратных метров новой недвижимости. Среди крупнейших проектов - участки в двух бывших промзонах: «Кунцево» и «ЗИЛ». Например, в «Кунцево» почти 16 гектаров займет новый жилой район. Там возведут более 610 тысяч квадратных метров строений. Около жилых домов разместят два детсада на 450 мест, здание для учреждения дополнительного образования, торговые сооружения и общепит. А в промзоне «ЗИЛ» 29,2 гектара отдали под деловой квартал. В нем появятся офисные и торговые центры. В совокупности новые строения по площади составят более 1 миллиона квадратных метров.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал о возрождении целых районов в результате реализации программы КРТ. Она дает возможность превратить бывшие промзоны, неэффективно используемые земли и площадки без застройки в комфортные городские кварталы. Москва на разных стадиях ведет проработку и реализацию уже более 470 проектов КРТ. Это в целом свыше 4,7 тысячи гектаров. Программа выполняется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.