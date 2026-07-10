Московские школьники рассказали о преимуществах «МЭШ» при подготовке к ЕГЭ. Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы

Московские школьники могут выстраивать индивидуальную траекторию подготовки к единому государственному экзамену (ЕГЭ) при помощи сервисов «Московской электронной школы» («МЭШ»). Как сообщает пресс-служба столичного Департамента образования и науки, за этот учебный год количество обращений к видеоразборам «МЭШ» для подготовки к ЕГЭ достигло 1,4 млн, а это на 9% больше, чем в прошлом году.

На платформе ученики могут проходить онлайн-курсы, выполнять тесты с автопроверкой, отрабатывать задания с ИИ-репетитором, смотреть видеоразборы сложных тем и получать рекомендации учителей. Главная особенность подготовки с «МЭШ» - сочетание теории с практикой.

«Чаще всего я пользовался именно тестами. Учителя регулярно задавали их по математике, а в 10-м классе, когда только началась подготовка к ЕГЭ, - и по русскому языку, иногда по обществознанию. Конечно, использовал и тренажеры», - поделился мнением выпускник школы № 57 Алексей Чакин.

Отметим, что в этом году молодой человек получил 100 баллов по профильной математике. По его мнению, регулярная работа с тестами - это важный элемент подготовки, так как многие задания оказались похожи на экзаменационные.