Максим Ликсутов: Резиденты ОЭЗ Москвы представили 15 инновационных разработок на выставке «Иннопром»

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал о представленной компаниями особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» высокотехнологичной продукции на Международной промышленной выставке «Иннопром». В Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы напомнили, что мероприятие проводилось в Екатеринбурге с 6 по 9 июля.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город системно поддерживает резидентов столичной особой экономической зоны. Благодаря льготам и инфраструктуре одной из самых современных промышленных площадок страны предприятия могут сосредоточиться на выпуске сложной продукции», - отметил заммэра.

Он уточнил, что это позволяет им замещать критический импорт и закрывать потребности отечественной промышленности в ключевых компонентах.

Как сообщил Ликсутов, за время работы в ОЭЗ резиденты создали инновационной продукции более чем на 730 миллиардов рублей.

На стенде правительства Москвы показали первый российский аппарат сердечно-легочной реанимации компании «Медплант». С его помощью проводят непрямой массаж сердца. В результате полностью освобождаются руки врача для других манипуляций.

Среди столичных экспонатов выставки —паровые стерилизаторы для медицинских инструментов завода «ТЗМОИ» и бионические протезы рук для взрослых и детей предприятия «Моторика».

Посетителей заинтересовала электрическая вакуумная уборочная машина «Завода инновационной спецтехники». В теплую погоду она работает как уличный пылесос и поливомойка. А зимой чистит тротуары и проводит обработку улиц противоледными реагентами. В Москве используют уже более 50 таких машин, поставку которых обеспечили по офсетному контракту.

На выставке также показали оптический трансивер, способный передавать данные со скоростью до 400 Гбит/с. Его применяют для развития сетей 5G и модернизации телекоммуникационной инфраструктуры. Серийное производство изделий было открыто мэром Москвы Сергеем Собяниным. В новую линию вошли пять промышленных участков. Их общая площадь - 1,1 тысячи квадратных метров. Там размещено 16 единиц высокотехнологичного оборудования.

Напомним, в этом году ОЭЗ «Технополис Москва» отмечает 20 лет. Сегодня это ключевой хаб отечественной промышленности. На 10 площадках ОЭЗ в целом на более чем 430 гектарах локализовано производство более 240 высокотехнологичных предприятий. Они представляют такие стратегические направления, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, ИТ и робототехника.