Московские таможенники пресекли контрабанду 1500 капсул прегабалина из Индии. Фото: пресс-служба ФТС России

Сотрудники Московской таможни во взаимодействии с ГУБК ФТС России, Центральной почтовой, Шереметьевской и Центральной оперативной таможнями пресекли контрабанду 1500 капсул прегабалина. Запрещенные вещества обнаружены в международном почтовом отправлении из Индии. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.

Установлено, что житель Московской области организовал отправку запрещенных веществ из-за границы для последующей реализации в РФ и извлечения материальной прибыли. В таможенных декларациях он указывал недостоверные сведения об отправителе, получателе, а также характере и стоимости товаров.

В одном из почтовых отделений Московской области таможенники изъяли посылку, в которой находилось более 100 блистеров по 15 капсул в каждом с надписью Pregabalin Capsules IP 300 mg NERVIESIC Capsules 300 mg. Мужчину задержали при получении заказа. По данным эксперта, капсулы содержат сильнодействующее вещество прегабалин общей массой около 500 граммов.

По факту контрабанды наркотических веществ, совершенной группой лиц по предварительному сговору, возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до млн рублей.

Как KP.RU писал ранее, псковские таможенники и сотрудники УФСБ пресекли работу организованной группы, которая долгое время нелегально поставляла сигареты из Беларуси в Петербург. Оперативники вели наблюдение и собрали достаточное количество улик для задержания.