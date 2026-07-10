Собянин сообщил о ликвидации уже 19 вражеских БПЛА, летевших на Москву Фото: REUTERS.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще пять вражеских дронов, летевших на Москву. Об этом в пятницу, 10 июля, своевременно в мессенджере MAX сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Пять БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - написал градоначальник в соцсетях.

За минувшие ночь и утро силы ПВО ликвидировали уже 19 украинских беспилотников. Жителей и гостей Москвы просят быть предельно внимательными и осторожными. Не трогайте и не подходите близко к осколкам упавших БПЛА. В случае необходимости звоните по телефону «112».

Как KP.RU писал ранее, силы ПВО ночью на пятницу, с 9 на 10 июля, перехватили над регионами России 376 украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.