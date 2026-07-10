Сергей Собянин рассказал, каким будет медицинский колледж в «Сколкове»

Собянин: Новый медколледж в «Сколкове» будет одним из крупнейших в Москве. Фото: пресс-служба правительства Москвы

Современный медицинский колледж будет построен в «Сколкове». Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX, в учебном учреждении будут учиться более 5 000 студентов по четырем наиболее востребованным направлениям: «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело» и «Стоматология ортопедическая».

«Дефицит квалифицированных специалистов среднего звена – одна из главных проблем современной экономики. А возрождение и развитие среднего профессионального образования – один из главных рецептов ее решения. Один из флагманских проектов Правительства Москвы в этой сфере - современный медицинский колледж, который будет построен в Сколкове», - подчеркивает градоначальник.

Соседство с Инновационным центром позволит учащимся, а также преподавателям напрямую работать с ведущими научными и технологическими командами России. Базой для практики будущих медиков станут расположенные там клиники, в том числе и новый лечебно-диагностический комплекс Московской городской онкологической больницы №62.

Для студентов создадут максимально продуманную и высокотехнологичную среду, которая позволит будущим специалистам погрузиться в профессию с первого курса. Здание также поделят на отдельные учебные блоки. Они свяжут между собой открытые многофункциональные зоны.

Главный акцент в новом колледже планируется сделать на практику. Поэтому объект оснастят современными тренажерами, мастерскими и лабораториями по химии, физике и биологии. Кабинеты информационных технологий адаптируют для онлайн-форматов и дистанционных занятий. Для отдыха студентов предусмотрены уютные рекреационные зоны. В колледже также создадут современное спортивное пространство.

Завершить строительство нового колледжа планируется в 2029 году. В результате чего российская столица получит еще одну первоклассную площадку для подготовки медицинских работников среднего звена.