Владимир Ефимов: На востоке Москвы построили два жилых комплекса по реновации

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Подробнее о построенных на востоке города двух жилых домах по реновации рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Всего на востоке столицы в программу реновации включены 1062 жилых объекта старого фонда – это самое большое количество из всех округов. Переселение здесь затрагивает более 209,6 тысячи человек», - отметил заммэра.

Он уточнил, что уже возведено свыше 80 домов по программе реновации. В их число входят две новостройки, которые появились в районах Новогиреево и Гольяново.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса столицы, в зданиях обустроены 1636 квартир. Их жилая площадь превышает 95 тысяч квадратных метров.

Для маломобильных жителей в новых домах разместили 21 квартиру. Там расширены дверные проемы, есть специальное оборудование в санузлах, удобно расположены выключатели и домофон. В доме и около него создана безбарьерная среда.

Новый жилой комплекс в Новогирееве на Свободном проспекте, дом 12, состоит из четырех секций разной высоты. А новый дом в районе Гольяново на Амурской улице, 1/11 - из двух корпусов, построенных в виде буквы П. Во внутреннем дворе есть детские и спортивные площадки, места для прогулок и отдыха.

В Департаменте градостроительной политики Москвы уточнили, что при возведении жилья используют монолитную технологию, применяя современные инженерно-технические решения и качественные отечественные стройматериалы. Среди преимуществ зданий - их высокий класс энергоэффективности и строгое соответствие требованиям пожарной безопасности. Около домов находится вся необходимая жителям инфраструктура.

В Градостроительном комплексе Москвы напомнили о размещении на нежилых первых этажах новостроек по стандарту реновации магазинов, кафе, различных сервисов.

Благодаря системной работе «Контроля Москвы» обеспечивается столичный стандарт качества строительства. В Мосгосстройнадзоре отметили, что на двух стройплощадках состоялось в общей сложности 10 выездных проверок.

Со старта реновации в Москве построили более 8 миллионов квадратных метров жилья. В новые дома переезжают уже около 286 тысяч участников программы. За прошлый год Фонд реновации стал лидером по объему ввода жилья среди застройщиков Москвы и России.

Монолитный жилой комплекс по реновации построили в районе Щербинка. Об этом ранее рассказал мэр столицы Сергей Собянин. В здании использовали технологии объемно-блочного домостроения. Сергей Собянин ранее поручил вдвое быстрее выполнять реновацию.