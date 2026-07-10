«Такие киноленты позволят увидеть вклад строителей в развитие страны»: Владислав Овчинский — о кинопоказах к 70 летию Дня строителя

Владислав Овчинский. Фото: Департамент градостроительной политики.

Лето в Москве — это не только прогулки по паркам, но и неожиданные культурные развлечения. С 11 июля по 9 августа в разных районах столицы пройдут кинопоказы под открытым небом, посвящённые строителям и большим стройкам. И это не просто подборка старых фильмов — это часть большого праздника: Москва отмечает 70 летие Дня строителя.

О программе рассказал Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.

«Кинопоказы станут частью большой программы, посвященной 70-летию Дня строителя. В нее вошли фильмы, которые рассказывают о людях, посвятивших себя строительству, крупных стройках своего времени и событиях, ставших частью истории отрасли. Такие киноленты позволят зрителям увидеть, какой вклад строители внесли в развитие нашей страны. Этот формат поможет по-новому взглянуть на труд специалистов, которые создают города и инфраструктуру», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Увидеть фильмы можно будет в усадьбе Воронцово, парке 50 летия Октября, ландшафтном парке «Митино», зоне отдыха «Покровский берег», парке «Ходынское поле», а также в общественном пространстве «Хлебозавод» и других локациях. Расписание сеансов публикуют на сайте, так что можно заранее выбрать удобный день и место.

В афише — художественные и документально исторические картины, в которых профессия строителя раскрывается через судьбы людей. Это и «Высота», и «Строится мост», и «Время, вперёд!», и «Карьера Димы Горина», и «Далеко от Москвы».

Ранее Владислав Овчинский отмечал значимость программы реновации для развития инфраструктуры Москвы. Программа касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.