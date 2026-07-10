Эксперт: Благоустройство набережной на улице Нижние Мневники повысит комфорт всего района

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства.

Мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС рассказал о новом общественном пространстве у воды в Мневниковской пойме.

«На улице Нижние Мневники — от дома 37А, с. 17 до дома 45, с. 1 — появится пешеходный променад протяженностью порядка 2 км. Раньше там была заброшенная территория. На деревянном настиле прямо над водой обустроят семь зон отдыха со смотровыми площадками — одну из них стилизуют под маяк, в который можно будет войти и подняться на второй уровень», - сообщил Собянин.

Известно, что на обновляемой территории дополнительно проведут озеленение и подключат освещение. Кроме того, на деревянном настиле со стороны воды сделают архитектурно-художественную подсветку. Мэр уточнил, что все работы должны завершиться уже этой осенью.

«Общая протяженность набережных в столице сегодня составляет 174 км. Если вспоминать старую Москву, то к 1917 году длина облицованных и проезжих набережных составляла чуть больше 4 км. За последние 10 лет в Москве благоустроили 40 набережных общей протяженностью свыше 65 км», - сообщил Кирилл Кулаков, президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков», профессор НИУ МГСУ.

Он уточнил, что эти пространства стали любимыми зонами отдыха для жителей мегаполиса.

«Особенно ценно благоустройство набережных в спальных районах: это существенно улучшает экологию и создает комфорт непосредственно в среде проживания сотен тысяч человек. Благоустройство набережной на улице Нижние Мневники как раз такой пример точечного, но крайне востребованного благоустройства. Это, безусловно, повысит комфорт всего района, отразится на стоимости прилегающей недвижимости, но главное - даст возможность для активного отдыха жителей всех возрастных групп. Важно, чтобы город, несмотря на грандиозные темпы нового строительства, оставался городом для людей», - подчеркнул эксперт.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о проводимой на левом берегу Москвы-реки реконструкции Шелепихинской и Карамышевской набережных.

«На правом продолжается строительство набережных от Шелепихинского моста до театра «Мастерская Петра Фоменко». В Мневниковской пойме идут подготовительные работы для благоустройства будущих набережных. Их общая протяженность превышает 10 километров», - отметил заммэра, добавив, что новые набережные появятся в районах: Хорошево-Мневники, Филевский Парк, Дорогомилово и Пресненский.