Максим Ликсутов: Оплата по биометрии заработает на всех столичных диаметрах до конца года

Фото предоставлено пресс-службой Московского метрополитена.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что до конца 2026 года оплата по распознаванию лица заработает на 114 станциях МЦД. Напомним, по биометрии можно оплатить уже проезд на всех турникетах метро и МЦК, на «Аэроэкспрессе», речных регулярных маршрутах, МЦД-1 и МЦД-4. До оплаты по биометрии на МЦД нужно подключиться к сервису в приложении «Метро Москвы». Если у пользователя уже есть там регистрация, то еще раз ее проходить не нужно.

На станции надо подойти к специально обозначенному турникету с черным стикером и посмотреть в камеру. Там, где нет турникетов, надо приложить к валидатору ту же банковскую карту, которая привязана к сервису. Важно пользоваться сервисом на входе и выходе со станции. Это позволит корректно завершить поездку

«Оплата по распознаванию лица уже действует на D1 и D4. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина до конца июля она заработает на D2, а до конца года — на D3», - сообщил заммэра.

Он напомнил, что столица занимает первое место в мире по количеству видов транспорта, в которых доступна оплата проезда по биометрии.

«С момента запуска сервиса в 2021 году пассажиры воспользовались этим способом 225 миллионов раз», — подчеркнул Ликсутов.