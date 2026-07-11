Максим Ликсутов сообщил о росте производства машиностроительной отрасли Москвы

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал об увеличении выпуска машин и оборудования в столице. Как пояснили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, на городских предприятиях производят лифты и конвейеры, уникальное лазерное и сельхозоборудование, робототехнические комплексы.

«Москва — ведущий центр машиностроения в стране. В столице работает около 260 отраслевых предприятий, которые выводят на рынок решения для разных отраслей промышленности: от сельского хозяйства до транспорта. В январе — апреле 2026 года производство машин и оборудования выросло на 26,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а за последние три года — почти в два раза», - отметил заммэра.

Он подчеркнул, что стабильный рост и масштабирование являются результатом системной политики по поддержке промышленников, реализуемой городом в соответствии с задачей мэра Москвы Сергея Собянина.

В частности, компании увеличили выпуск центробежных насосов на 29,2 процента, гидравлических установок — на 14,7 процента. Производство арматуры, в частности, кранов и клапанов для трубопроводов, цистерн и других емкостей выросло более чем в 6 раз.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил особую роль станкоинструментальной отрасли в индустриальном ландшафте.

«Она динамично развивается: за три года производство оборудования выросло в 2,7 раза, а за первые четыре месяца 2026-го — на 20,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2025-го», - отметил столичный министр, напомнив, что сегодня в городе работает уже свыше 70 отраслевых предприятий.

С начала года компании нарастили производство станков для обработки металлов лазером и ультразвуком на 37,8 процента, металлорежущих устройств — на 20,6 процента.

Москва является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. Каждый год в столице открывается около 150 высокотехнологичных предприятий. Столичные производителям вправе воспользоваться более чем 20 эффективными мерами поддержки. Сюда входят программа компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и другие инструменты.