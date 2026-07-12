Максим Ликсутов: Производители микроэлектроники стали лидерами по соцвыплатам в ОЭЗ «Технополис Москва»

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов назвал перечисленную компаниями-резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» сумму страховых взносов по итогам первого квартала 2026 года. Как уточнили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, всего за время работы площадки отчисления в Социальный фонд России достигли 28,2 миллиарда рублей.

«Сумма страховых взносов, выплаченных компаниями ОЭЗ “Технополис Москва”, показывает, какой объем социальных гарантий получают сотрудники в виде пенсий, медицинского обслуживания, декретных выплат и пособий. В первом квартале 2026 года резиденты перечислили 3,2 миллиарда рублей», - отметил заммэра, подчеркнув, что это рекордный показатель в отчетном периоде за всю историю площадки.

Как сообщил Ликсутов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма выросла в 1,7 раза. Лидерами стали производители микроэлектроники — они перечислили более миллиарда рублей, что почти в 1,5 раза больше, чем в 2025 году.

В частности, один из резидентов, научно-производственный комплекс по выпуску отечественных микроэлектронных компонентов, перечислил за квартал 233 миллиона рублей. В компании заняты более 1,3 тысячи сотрудников. Компания по выпуску чипов с более чем 1600 специалистами выплатила 123 миллиона рублей.

Среди лидеров также производители фармацевтики и медицинской продукции. В целом их взносы достигли более 750 миллионов рублей. Размер уплаченных средств напрямую зависит от фонда оплаты труда и числа рабочих мест. При этом сумма налоговых льгот, которыми воспользовались резиденты по этой статье, составила более 168 миллионов рублей за 1 квартал. А за все время работы ОЭЗ — 4,2 миллиарда рублей.

ОЭЗ «Технополис Москва» отмечает в этом году 20 лет со дня основания. Сегодня это ключевой хаб промышленности России. ОЭЗ является центром притяжения для компаний, определяющих технологический суверенитет России. Десять площадок ОЭЗ «Технополис Москва» занимают в целом площадь 430 гектаров. Там локализовано производство более 240 высокотехнологичных предприятий. Они представляют такие стратегические направления, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, ИТ и робототехника.

Москва продолжает активное развитие инвестиционного климата и промышленного потенциала. Городские решения позволяют обеспечить рост производительности труда и эффективность производств.